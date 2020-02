Vive les dividendes !

Il est de bon ton en France de fustiger les dividendes - surtout quand ils sont en augmentation - au prétexte qu'ils seraient captés par des actionnaires rapaces et spéculateurs qui se goinfreraient sur le dos des autres acteurs d'une entreprise, les salariés en premier lieu. Cette critique risque de redoubler au regard de la publication de l'enquête de Janus Henderson, qui nous apprend qu'en 2019 le montant cumulé des dividendes versés à travers le monde a atteint 1.430 milliards de dollars, soit une progression de 3,5 % par rapport à 2018 (+ 5,4 % si l'on ne prend pas l'effet de change dû à un dollar fort).

+97% en dix ans, le signe d'une bonne dynamique du capitalisme

Les dividendes ont surtout progressé en Amérique du Nord, dans les marchés émergents et au Japon. L'Europe (les entreprises françaises étant les plus magnanimes) et le Royaume-Uni ont été les moins généreux. Janus Henderson précise que, si l'on prend comme référence la décennie, ce sont 11.400 milliards de dollars qui ont été versés, soit une augmentation de 97 % (ou 7 % par an) sur dix ans. Cette création de richesse est le signe d'une bonne dynamique du capitalisme, le dividende étant une part du bénéfice...