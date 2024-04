Assurance-vie : taux de rendement et sélection 2024 !

Les rendements de l'assurance-vie en hausse en 2024

Les compagnies d'assurances publient le taux de rendement de leurs fonds euros en début d'année, généralement entre janvier et mars. En 2024, le taux de rendement moyen servi aux épargnants au titre de l'année 2023 s'établit à 2,6%. Un taux en hausse de 0,6% par rapport à l'année précédente. Cette hausse confirme donc le rebondissement des taux de l'assurance-vie initié en 2023 après avoir touché un point bas à 1,2%.

Malgré cette hausse, l'assurance-vie n'arrive pas à battre le livret A, il n'y a donc pas de quoi pavoiser... Mais attention, le taux moyen cache des disparités significatives et les meilleurs fonds euros font bien mieux.

Le graphique suivant donne la répartition des rendements publiés en 2024 par plus de 200 assurances-vie analysées par les équipes de Finance Héros.

Répartition des rendements des fonds euros publiés en 2024 et servis pour l'année 2023. Source : Finance Héros.

Ainsi une petite minorité d'assurances-vie ont servi un taux supérieur à 3%. Encore fallait-il les connaître ! C'est notamment le cas de Placement-direct Vie et Euro +, dont le taux atteint dépassent 4% !

Les meilleures assurances-vie en 2024

Chaque année, Finance Héros décortique les caractéristiques et les performances de plus de 200 contrats commercialisés en France et récompense les 15 meilleurs.

Bien que le rendement du fonds euro soit un critère de première importance, ce n'est pas le seul à analyser. D'après Hugo Bompard, Fondateur de Finance Héros : "pour bien choisir son contrat, il faut aussi tenir compte des frais et de la diversité des supports d'investissement. Le rendement du fonds en euro sera par ailleurs moins important pour les épargnants qui souhaitent placer à long terme et qui obtiendront de meilleures performances avec des fonds boursiers ou immobiliers."

Ainsi, parmi les assurances-vie qui caracolent en tête du classement, on retrouve Linxea Spirit ou encore Lucya Cardif, deux assurances-vie sans frais d'entrée avec une gamme de plusieurs centaines de supports d'investissement (fonds, ETF et SCPI compris). De quoi investir son épargne de manière diversifiée et sans payer des frais trop importants ! Et si vous ne vous sentez pas les épaules pour vous constituer vous-même un portefeuille boursier, vous pouvez aussi opter pour une gestion pilotée.

Jusqu'à 19% de performances pour les gestions pilotées !

Dans le cadre d'une gestion pilotée (ou gestion sous mandat), c'est le gestionnaire du contrat qui constitue votre allocation d'investissement en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Et là encore les performances sont très variables, notamment parce qu'elles dépendent du profil de risque retenu. Pour des perspectives de gains plus élevés, il faut en effet s'exposer majoritairement aux marchés actions et donc accepter des fluctuations plus importantes.

En outre, Hugo Bompard précise que "les performances des gestions pilotées doivent être mesurées sur des historiques de long terme, en revanche certains critères peuvent être de bons indicateurs des performances à venir, notamment l'utilisation de supports à frais réduits comme les ETF". Des frais de gestion élevés pèseront, en effet, inévitablement sur les rendements annuels. Il n'est donc pas surprenant qu'on retrouve parmi les meilleures gestions pilotées des Fintech comme Yomoni, Ramify ou en encore Nalo qui ont fait le choix de portefeuilles 100% ETF et affichent de performances proches de 20% en 2023 pour les profils les plus dynamiques.

À quel rendement s'attendre à l'avenir ?

Il est trop tard pour agir sur le passé et, en matière d'investissement, c'est surtout l'avenir qui nous intéresse. S'il est très imprudent de se perdre en conjectures pour ce qui est des performances boursières, il est en revanche relativement simple de faire quelques spéculations sur le rendement des fonds euros sur les deux trois prochaines années.

En effet, il est bon de se rappeler que les fonds en euros de l'assurance-vie sont majoritairement composés d'obligations. Il s'agit de prêts à taux fixes auprès d'Etats et d'entreprises. Ces obligations ont par ailleurs une durée généralement comprise entre 2 à 15 ans. Les fonds euros qui ont bien performé ont donc des en portefeuille des obligations rentables et probablement acquises après la hausse des taux directeurs de 2022.

Et ces bonnes obligations vont donc continuer à servir des rémunérations intéressantes pour les années à venir.

On peut donc en déduire que :