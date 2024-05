Automobile : MG s'attaque à l'hybride en France

Après l'électrique, l'hybride. La marque chinoise MG a annoncé aujourd'hui l'arrivée de sa MG3 Hybrid+ sur le marché français, une hybride non rechargeable à partir de 19.990 euros. Une nouvelle dynamique du groupe chinois SAIC, propriétaire de MG, pourtant connu pour ses performances sur les véhicules électriques. Mais la modification du bonus écologique en décembre dernier a fait chuter les ventes de MG.

« Si la France n'avait pas enlevé le bonus, j'aurais présenté un plan à 60.000 voitures commercialisées cette année », avait, en effet, regretté Julien Robert, le directeur des ventes et du réseau de MG Motor France. Mais c'est finalement un objectif de 30.000 unités vendues en France pour 2024 qui a été affiché lors de la présentation des vœux en janvier dernier.

Lire aussiVoiture électrique : exclu du bonus, le chinois MG divise par deux ses prévisions de ventes en France

MG a alors pris le contre-pied du gouvernement et choisi de développer « l'hybride pour assurer des volumes suffisants en 2024 et gagner des parts de marché », a confirmé Julien Robert lors de cette même présentation. La MG3 Hybrid+ est disponible à la commande dès aujourd'hui et arrivera dans toutes les concessions avant le 5 juin prochain.

L'hybride, maître des ventes

Miser sur l'hybride, c'est surtout miser sur la technologie qui a le vent en poupe. Ces dernières représentent désormais 39% du marché français, avec une hausse de 36% des immatriculations en avril dernier. Un chiffre peu étonnant puisque les voitures hybrides cumulent plusieurs avantages : moins coûteuses que l'électrique, une autonomie plus élevée et des niveaux d'émissions plus bas que les voitures thermiques permettant de rentrer dans les Zones à faibles émissions pendant encore plusieurs années.

Lire aussiEn France, les ventes de voitures hybrides s'envolent

Résultat : les ventes du roi de l'hybride, le constructeur japonais Toyota, ont bondi de 82,2% en France le mois dernier, contre 10,9% pour le marché global. La Yaris se classe en huitième position des voitures les plus vendues en France ces quatre premiers mois et en première position pour une voiture non européenne. Et c'est bien face à elle que la MG3 Hybrid+ devrait se positionner... 10.000 euros moins chère ! Idem pour une autre concurrente de taille, la Renault Clio V.

MG propose la location longue durée sur son nouveau modèle, à 149 euros par mois pendant 3 ans. Deux autres modèles hybrides viendront compléter la gamme : le ZS et le EHS qui arriveront dès la rentrée dans les concessions. L'occasion pour la marque chinoise d'enfoncer le clou sur cette motorisation et de grappiller un peu plus des parts de marché en France avant d'arriver avec de nouveaux modèles électriques peu chers grâce à une usine en Europe.