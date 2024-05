« Le redressement du pays est engagé mais il est loin d'être abouti », écrit le patron du Medef à Gabriel Attal

Dans une lettre adressée au Premier ministre Gabriel Attal, datant de ce lundi, le patron des patrons affiche son soutien au gouvernement. « Incontestablement, la France se porte mieux » économiquement grâce aux réformes entreprises depuis 2017, estime Patrick Martin dans cette lettre de sept pages. Mais, pour autant, il souligne aussi « l'inquiétude » des acteurs économiques sur le creusement du déficit public ou sur le déficit de la balance commerciale : « Le redressement du pays est engagé mais il est loin d'être abouti », résume-t-il. Pour y parvenir, le président du Medef liste et détaille, dans ce courrier de pas moins de sept pages, trois « objectifs structurants permettant d'exprimer pleinement le potentiel bien réel de la France d'ici 2030 ».

Emploi, recherche et transition écologique

Le premier consiste à « augmenter le taux d'emploi de huit points pour atteindre le plein emploi » et rejoindre ainsi le niveau de l'Allemagne. Cela « assurerait à la France une hausse de son PIB de près de 10 points » et un gain de recettes fiscales et sociales « de plus de 100 milliards d'euros par an », assure Patrick Martin. Il observe notamment « le drame humain » des « 13% de jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation » - appelés Neet - . Il prône « d'amplifier les réformes » sur l'éducation, et de « faire entrer pleinement l'entreprise dans la "bataille pour l'orientation" décrétée par le Président de la République », avec la mise en place « d'un parcours de réussite » via les entreprises.

Lire aussiPlein emploi : le Medef cible les chômeurs, estimant que « durcir les règles d'indemnisation ne suffira pas »

Deuxième objectif : « pourvoir un million d'emplois de chercheurs, d'ingénieurs et de scientifiques et porter la Recherche et le Développement (R&D) à 3% du PIB », alors que la France est actuellement à 2,2% du PIB pour ces dépenses, la moyenne de l'OCDE à 2,7% et l'Allemagne à 3,3%, selon les données que le président du Medef énonce dans sa lettre. Il faut selon lui « doter l'Europe d'une véritable agence de l'innovation », à l'instar de la Darpa, l'agence de R&D du département de la Défense américain, « démocratiser » - notamment en faveur des femmes et des personnes de milieux modestes - et « normaliser » l'accès aux formations et aux carrières « de la science, de l'innovation et de l'entrepreneuriat ».

Enfin, le troisième objectif décrit par Patrick Martin est de « baisser notre empreinte carbone deux fois plus rapidement, soit 100 millions de tonnes de CO2 de moins » par an. Il faut selon lui arriver à « une révolution climatique des politiques publiques » comprenant un « quoi qu'il en coûte de la simplification » et un « Pacte Vert des investissements ».

Chômage, élections européennes et Nouvelle-Calédonie

Le président du Medef a en outre été invité ce mardi sur France-Inter. L'occasion d'évoquer d'autres sujets d'actualité, et notamment le possible projet gouvernemental, avancé par les Echos, de faire passer le seuil d'indemnisation du chômage à 8 mois travaillés dans les 20 derniers mois, au lieu de 6 mois dans les derniers 24 mois actuellement. Patrick Martin a jugé que cela « générerait des économies significatives » mais qu'il faudrait « être attentif à ce que les jeunes ne soient pas pénalisés » par cette mesure.

Concernant les élections européennes, dont le scrutin se tiendra le 9 juin prochain, il a estimé que « le programme économique et social du RN est pour le moins flou » et semble « être le même que pour les élections présidentielles », c'est-à-dire « anti-européen et se traduisant par une augmentation massive des prélèvements obligatoires ».

Patrick Martin a par ailleurs souhaité la mise en place en Nouvelle-Calédonie « de dispositifs de chômage partiel » après les émeutes des derniers jours sur fond d'une réforme électorale contestée par les indépendantistes. Selon la présidente du Medef de l'archipel, Mimsy Daly, « plus d'une centaine d'entreprises sont totalement détruites » ce qui « représente entre 1.500 et 2.000 emplois », évoquant des « perspectives très sombres ». Le procureur de la République de Nouméa, Yves Duâs, a lui fait état d'environ 400 entreprises et commerces qui ont subi des dégradations dans Nouméa et les villes limitrophes depuis une semaine.

(Avec AFP)