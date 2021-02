Ademe Bourgogne-Franche-Comté : 2 milliards d’euros pour verdir le plan de relance

« La France n'a jamais déployé des moyens aussi élevés pour accélérer la transition écologique de nos entreprises », souligne Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté (BFC). Un tiers des financements du plan de relance revient à son orientation verte. « Il s'agit de préparer la France de demain. Permettre un redémarrage de l'économie et favoriser les transitions pour être au rendez-vous à la sortie de crise », poursuit-il. Ce 5 février, l'Ademe BFC a annoncé un doublement de son budget pour 2021 et 2022, soit une enveloppe de 2 milliards d'euros. Un budget résolument tourné vers les entreprises pour les accompagner dans leur transformation écologique et les aider financièrement dans leurs projets. « Nous avons des dispositifs avec un montant de financements inédit. L'enjeu est de mettre les acteurs en mouvement. Nous les invitons à profiter de cette fenêtre ouverte pour oser s'engager dans la transition écologique »,...