Dessertes TGV : les usagers craignent la suppression définitive de lignes stratégiques

Depuis plusieurs mois, la fréquentation des trains, et plus particulièrement des TGV, est en net déclin. La faute au coronavirus et, par ricochet, au développement du télétravail. L'effondrement du trafic voyageurs aurait engendré près de 4 milliards d'euros de perte pour la société. La SNCF a donc décidé de supprimer plusieurs dessertes durant ce nouveau confinement. « Ces suspensions s'ajoutent à une longue liste de TGV qui ont tout simplement disparus ces derniers mois, avant même la crise sanitaire - sans aucune communication, ni explication. Depuis le 9 novembre, cela portera à trois le nombre de TGV qui ont été supprimés : il ne restera que deux trains au départ de Dijon, un seul train au départ de Montbard et aucun train pour l'aéroport Charles de Gaulle », indique le collectif des Abonnés et clients Fréquence Dijon/Montbard/Paris dans une pétition qui a déjà recueilli près de 6.000 signatures.

La SNCF rappelle que lors du premier confinement,...