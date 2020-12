Made in Jura défend son Comté

2020 aurait pu être une année de forte baisse d'adhésions pour Made in Jura car la communication est souvent le premier budget qui trinque. A contrario, l'association a enregistré 45 nouveaux membres. Une augmentation record par rapport aux autres années alors que beaucoup d'évènements ont été annulés...

Quel est donc le secret du Made in Jura ? Même si tous les membres ont été affectés - plus ou moins en fonction de leur secteur d'activité - par cette crise, ils ont pu bénéficier d'une écoute et d'un soutien. « En cette période difficile, les membres y ont trouvé un refuge. Même si nous n'avons pas pu nous rencontrer physiquement, nous avons beaucoup échangé entre nous, en visioconférence ou par téléphone. Le fait de pouvoir se dire franchement les choses et de partager nos bonnes pratiques entre chefs d'entreprises a été salvateur », reconnait Olivier Morin, président de Made in Jura.

Un pot commun entre entrepreneurs

« Made in Jura est...