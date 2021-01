Usine du futur : Reine de Dijon investit plus de deux millions d’euros

« Nous avions démarré un plan d'investissement de deux millions d'euros pour moderniser notre système de production dès 2019. Avec la crise, les délais de livraison et d'installation qui prenaient du retard, nous avons hésité à tout arrêter. Finalement, nous avons décidé de poursuivre ces investissements qui nous permettrons de nous rapprocher de ce qu'on appelle une usine du futur, avec une mise en démarrage prévue courant 2022 », explique Luc Vandermaesen, directeur de Reine de Dijon. Ces travaux seront complétés par un autre investissement de 250.000 euros pour augmenter la taille des bureaux du personnel de production. « Nos machines sont équipées de capteurs de remontées d'informations. Nous en rajoutons progressivement. Aussi, nous avons besoin d'étoffer nos équipes de management de la production afin d'optimiser la gestion de toutes ces données, pilotées de plus en plus...