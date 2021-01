5G souveraine : comment le projet b<>com fait rebondir Lannion ?

« Je l'avais dit en juillet aux salariés de Nokia : nous ne laisserons pas Lannion et ses savoir-faire mourir à petit feu. Avec Frédérique Vidal, je suis heureuse d'annoncer le soutien de l'État au projet 5G souveraine porté par l'IRT B-com. » En adoubant le 22 décembre le développement de *xG*, une stratégie technologique souveraine pour les infrastructures numériques privées, 5G et au-delà, et en la finançant à hauteur de 30 millions d'euros sur sept ans, le gouvernement, par la voix de sa ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, sauve ce qui peut l'être à Lannion.

Pour la ville moyenne costarmoricaine de 20 000 habitants, ce projet collectif porté par l'Institut de recherche technologique b<>com de Rennes avec Lannion-Trégor Communauté et la Région Bretagne est tombé à point nommé avant Noël et atténue le sentiment de gâchis laissé par Nokia. S'il maintient son plan social, le groupe de télécommunications finlandais l'a toutefois revu à la baisse en novembre.

Dans ce berceau des télécoms qu'est le pôle Lannion-Trégor, il prévoit de licencier 240 personnes, sur les 772 collaborateurs de sa filiale Alcatel-Lucent International, au lieu...