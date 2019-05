A Nantes, la soufflerie Jules-Verne fait la pluie et le beau temps sur les technos de demain

« Plus qu'une soufflerie, c'est un simulateur de climats », précise Pierre Pallier, directeur adjoint de la direction opérationnelle Cape (Climatologie, aérodynamique, pollution, épuration) du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) à Nantes. Ici, sur 6.000 mètres carrés, peuvent se succéder des conditions de vie dantesques : des pluies tropicales diluviennes, des tempêtes de sable, de neige, du verglas, des vents cycloniques... Un lieu où les industriels du transport, de l'automobile, du ferroviaire, de la défense, du bâtiment... viennent tester et valider la normalité de leurs équipements et le comportement de certains ouvrages.

« Nous sommes le seul site au monde à réunir l'ensemble de ces conditions atmosphérique, météorologique, thermique, acoustique... », assure Pierre Pallier. Construit en 1990, cet outil inédit vient d'être agrandi et rénové pour répondre aux nouveaux enjeux liés aux transitions écologique et énergétique, à l'essor de l'éolien et à l'aménagement des quartiers. 8,5 millions d'euros ont été investis dans cette opération financée à 50 % en fonds propres par le CSTB, soutenu par la région des Pays de la Loire, le fonds européens (Feder) et Nantes...