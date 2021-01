Budget 2021 : la Bretagne augmente les crédits du développement économique

« Faire face à la crise et investir pour l'avenir » : pour son dernier budget de la mandature 2015-2021, la Région Bretagne affiche une double préoccupation. La collectivité veut continuer de répondre aux urgences immédiates liées à la crise sanitaire, économique et sociale et, sur la durée, préparer le financement des transitions.

Votée les 17 et 18 décembre derniers en session plénière, l'enveloppe globale pour 2021 est la plus importante de la Région. Elle s'élève à 1,675 milliard d'euros, en hausse de 4,3 % par rapport à 2020. Sur ce montant, plus de 680 millions d'euros seront accordés à l'investissement avec comme priorité, l'aide aux entreprises, à l'emploi et à la formation des jeunes.

Les crédits consacrés au développement économique (plus de 200 millions d'euros, entreprises et emploi) vont ainsi augmenter de 31,5 millions d'euros (+ 39 %) et ceux de la formation professionnelle de 27,1 millions d'euros (+ 18 %). Dans cette optique, deux fonds d'investissement en faveur des entreprises...