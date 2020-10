Emploi salarié : moins de casse en Bretagne au deuxième trimestre

L'emploi salarié a moins chuté en Bretagne au cours du deuxième trimestre 2020 que dans le reste de la France. (Crédits : Emmanuel Fradin)

Traditionnellement moins impactée par le chômage, la Bretagne reste une bonne élève en matière d’emploi salarié. Ce dernier a moins chuté au cours du deuxième trimestre 2020 que dans le reste de la France, et l’intérim se redresse. Les divers dispositifs d’aide ont servi d’amortisseurs. La Région reste vigilante et prolonge le fonds Covid Résistance pour les TPE et associations.