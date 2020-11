Fibre optique : la Bretagne vraiment couverte à 100 % en 2026 ?

Le gouvernement espère amoindrir la fracture territoriale grâce au déploiement de l'Internet à très haut débit et de la 4G, demain de la 5G. Outre le taux de couverture du territoire, la qualité de la prestation offerte par les opérateurs est aussi à prendre en compte. Dans les domaines de la fibre et de la 4G, la Bretagne semble pour le moment loin du compte.

Selon le dernier baromètre du site de comparaison d'offres numériques ZoneADSL sur l'état des lieux de la couverture 4G et du déploiement de la fibre, la Bretagne se classe 12e, soit avant-dernière devant la Bourgogne-Franche-Comté, au classement de la fibre et 6e au classement 4G des régions. A l'heure du télétravail, l'accès à un Internet à très haut débit n'est plus une option.

Le Finistère couvert à 34 %, l'Ille-et-Vilaine à 42 %

« En 2020, les 3,3 millions d'habitants sont encore loin de profiter d'un bon accès Internet sur le fixe, s'étonne ZoneADSL, la région possède un taux de couverture fibre régional de 33 %, et affiche l'une des plus faibles évolutions du taux de couverture par an, + 4 % contre +8 % en moyenne pour les régions. Seulement 52 % des logements fibrés ont accès...