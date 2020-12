Lyophilise & Co dope ses ventes avec l’outdoor et la survie

Bien manger en toutes circonstances grâce à des repas longue conservation et de qualité : cette année, la promesse de Lyophilise & Co a convaincu de nouveaux types de clients, particulièrement depuis le premier confinement.

Constituée en 2010 pour pallier la pauvreté de l'offre de ravitaillement des explorateurs et des navigateurs de course au large (29 des 33 skippers engagés dans le Vendée Globe sont des clients), l'entreprise basée à Lorient a vu ses ventes en e-commerce décoller. En février, les commandes ont doublé et en mars, elle a dû en honorer trois fois plus qu'en 2019. L'engouement pour ses plats déshydratés ou stérilisés ne faiblit pas. La...