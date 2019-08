Mellionec renaît grâce au film documentaire

Commune des Côtes-d'Armor de 430 habitants (405 en 2008), Mellionnec s'est développée en devenant la capitale bretonne du film documentaire. Dans le registre de la formation audiovisuelle, Ty Films déploie de nombreuses actions à destination des habitants et des professionnels. Actrice du développement local, soutenue par le conseil régional à hauteur de 70.000 euros par an, l'association dirigée par Jean-Jacques Rault s'emploie à « défendre le cinéma documentaire et le rendre accessible au plus grand nombre, dans un lieu où il n'y a jamais eu de cinéma ». Depuis treize ans, Les Rencontres du film documentaire qui se tiennent fin juin attirent plus de 3.500 spectateurs. Du 8 au 11 juillet, les 12-17 ans pourront aussi suivre un stage de cinéma baptisé « L'Atelier Jeunesse ». Dans l'année, la commune accueille des formations à la dramaturgie, des résidences d'écriture et de montage pour les auteurs documentaires.

Trois projets de revitalisation

Chaque année, une vingtaine de réalisateurs viennent y travailler. Certains se sont même installés sur le territoire, favorisant l'ouverture de commerces. Suite au partenariat noué en 2017 avec l'université de Bretagne Occidentale portant...