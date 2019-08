Agrip veut relancer le tracteur français

Baptisé le Petit Maurice (LPM) en l'honneur de Maurice Duprat, fondateur d'Agrip en 1930, le petit tracteur électrique de 25 à 40 chevaux sera conçu pour plusieurs utilisations, en premier lieu les cultures maraîchères en biodynamie, dont le nombre explose sur le territoire. Les collectivités, qui gèrent des espaces verts conséquents, font aussi partie des cibles potentielles du LPM. Agrip compte enfin commercialiser sa nouvelle machine auprès des particuliers disposant de grandes propriétés, agricoles ou non.

Le look vintage de l'enfin rappellera les tracteurs des Trente Glorieuses. À l'époque, pas moins de 50 marques françaises de tracteurs équipaient les exploitations agricoles, et Agrip fabriquait environ 200 tracteurs par an avec sa centaine d'employés. Pour 2020, la société mise plus modestement sur la production d'une dizaine de LPM, à condition de lever à court terme environ 250.000 euros. Bénéficiant d'un prêt d'honneur de 300.000 euros de la Banque publique d'investissement, Agrip vient d'achever une augmentation de capital. Une augmentation de 250 000 euros de ses fonds propres devrait permettre de financer les développements.

Métier historique

