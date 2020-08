Campeurs français à la rescousse

Entre 50 et 70 % de fréquentation en juillet par rapport à une saison normale. Les chiffres ont agréablement surpris Laurent Cherrier et Béatrice Pigeon, respectivement propriétaires du camping des Saules, à Cheverny, et des Bois du Bardelet, à Poilly-lez-Gien. Régis de Lussac, exploitant du parc de Fierbois, situé dans le sud de la Touraine à Sainte-Catherine-de-Fierbois, constate, lui, des réservations inférieures de moitié par rapport à 2019. « Les pouvoirs publics nous avait prédit un report massif des voyages à l'étranger sur la France, or il ne s'est pas produit, regrette le président du Syndicat régional de l'hôtellerie de plein air du Centre-Val de Loire (SRHPA). Les campings de taille importante comme le nôtre souffrent le plus, même s'ils ne présentent aucun risque supplémentaire du fait du large espace réservé à chacun des 400 emplacements. »

Une déception toute relative puisque la Fédération nationale anticipait une baisse moyenne de 50 %. Ce sont les touristes anglais,...