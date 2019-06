Comment Zéfal compte se passer de Decathlon

L'entreprise familiale Zéfal, dirigée par Matthieu et Aurélien Brunet, a mis à profit l'annonce du désengagement de Decathlon vis-à-vis de ses fournisseurs en accessoires de cyclisme, pour renforcer ses gammes de produits sur ses créneaux porteurs. Si le retrait du géant du sport sera effectif en janvier 2020, il est déjà entamé dans les faits depuis plusieurs années. Grâce à la forte part de son chiffre d'affaires réalisé à l'export (60%), Zéfal a limité la casse. La baisse totale de ses recettes ne s'est élevée qu'à 5% pour 12 millions d'euros réalisés au total.

Des accessoires connectés en 2020

Afin de compenser ce manque à gagner en France, le fabricant lancera à l'automne un adaptateur universel pour support de smartphones. Des accessoires de bagagerie sortiront en fin d'année. L'entreprise propose depuis début 2019 une gamme de pneus et de garde-boue élargis pour des VTT électriques. Côté sport connecté, enfin, le laboratoire R&D de la PME prépare des smart produits pour 2020, à adapter à la monture et au cycliste.

Ces investissements dans le renforcement des gammes doivent permettre à Zéfal de gagner des parts de marchés chez les marchands indépendants et dans les grandes surfaces comme Go Sport, Intersport et Veloland dès cette année. La PME table en 2019 sur une hausse de 10% de ses recettes à 13 millions d'euros.