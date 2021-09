Doliam créé le premier Hub Medtech en Touraine

Le groupe Doliam, situé à Maison Laffitte dans les Yvelines, va s'implanter à Saint-Pierre des corps, dans l'agglomération tourangelle début 2025. Détenu par Etienne Flesch et sa famille, il opère dans les dispositifs médicaux (Medical Devices) via une quinzaine de filiales. Doliam est ainsi la maison mère de la société Vermon, spécialisée dans les sondes à ultra son et implantée à Tours. Il est également actif notamment dans les domaines des pompes cardiaques avec Fineheart, des pacemakers avec Cairdac ou de la protection des actifs avec Olythe, fabricant d'éthylotests connectés.

L'écosystème de Doliam, qui ne précise par son chiffre d'affaires, repose ainsi notamment sur ce réseau de jeunes pousses innovantes et emploie 440 salariés répartis dans l'Hexagone. Associé à Vinci immobilier, qui a acquis auprès de la ville de Saint-Pierre des corps l'ancien magasin général de la SNCF le 9 septembre pour trois millions d'euros, Doliam va entièrement réhabiliter cet espace de 28.000 m2 inutilisé et fermé depuis 2006. Le groupe prévoit d'une part la création d'un incubateur de starts-up Medtech, françaises et internationales. Sur 10.000 m2 seront installés laboratoires et salles blanches afin d'accueillir ces structures spécialisées dans les nouvelles technologies médicales.

Le reste de la surface, soit 15.000 m2, est d'autre part destiné à recevoir les activités tertiaires de Doliam. Enfin, le Magasin Général comprendra également une partie ouverte au public, au travers d'une brasserie et d'une salle de sport. La réhabilitation de cet ensemble édifié en 1926 par l'architecte Eugène Freyssinet doit en principe démarrer en 2023 avec une livraison du chantier prévue en 2025. A la clé, un investissement de quelque 80 millions d'euros qui atteste de l'ambition de ce mega projet.

Orléans labellisée par l'Union européenne

Cette implantation du premier Hub français de la Medtech à Saint-Pierre des corps apportera par ailleurs plusieurs millions d'euros dans les caisses exsangues de la ville. Bastion communiste depuis un siècle, la mairie a été conquise en mars 2020 par un maire de centre-droit, Emmanuel François, qui a été contraint de présenter un premier exercice budgétaire en déséquilibre pour 2.021. L'arrivée de Doliam revêt surtout un aspect économique essentiel pour Saint-Pierre des Corps. Le groupe, dont l'implantation en Touraine de sa filiale Vermon depuis 37 ans, a facilité la reprise du Magasin général, promet la création à terme de 1.000 emplois directs et indirects sur la commune. Une véritable bouffée d'oxygène pour Saint Pierre des Corps qui compte un taux de chômage sensiblement plus élevé que la moyenne de la région Centre Val de Loire. Référence à son âge d'or cheminot passé, Emmanuel François s'est ainsi félicité d'accueillir dans sa commune une locomotive industrielle du XXIe siècle.