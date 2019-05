Grandes écoles : comment l'Escem de Tours veut recoller au peloton

Une quarantaine d'étudiants suivront à la rentrée le master Product Manager de La Rochelle Business School déployé par l'Escem sur son site de Tours. Cette formation en deux années ayant le grade Grandes écoles complétera les différents bachelors proposés par l'Escem, dont l'agrément par l'État vient d'être renouvelé jusqu'en 2022.

Rachetée en 2016 à 50/50 par La Rochelle Business School et le réseau des Grandes écoles spécialisées de Jonathan Azoulay, l'Escem, dirigée par Anne-Ségolène Abscheidt, tente de recoller au peloton des grandes écoles via l'un de ses actionnaires. Elle avait perdu son grade de master en 2015, à la suite de l'échec cinglant de son association avec les écoles de commerce d'Amiens, de Brest et de Clermont-Ferrand au sein de France Business School.

Un nouveau campus ?

Plutôt que de recréer un nouveau master, dont l'accréditation dure en moyenne huit années, l'Escem a choisi une solution plus rapide pour apporter une formation Grandes écoles aux territoires d'Indre-et-Loire et du Loiret. Le thème choisi de Product Manager n'est également pas anodin. La formation de futurs cadres et managers commerciaux, capables de maîtriser la transition numérique à...