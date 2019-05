Les épices de Kerex de plus en plus prisées à l'international

D'ici l'été, les poivres importés du Cameroun par Kerex devraient se retrouver à la carte de plusieurs restaurants étoilés à Pékin et Shangaï. La Chine, et son immense marché intérieur, sera la prochaine implantation de la société. A l'export, la PME, déjà présente dans une trentaine de pays, vise essentiellement le marché des bars et restaurants de luxe, de plus en plus utilisateurs d'épices.

La mixologie, nouvel art de composer les cocktails, intègre désormais le poivre dans les recettes. Les chefs du monde entier multiplient aussi l'utilisation des épices. Un véritable tremplin pour Kerex qui dispose, avec quelque 500 références d'épices, de poivres (70 différents) et de curry, de l'offre la plus importante du marché dans l'Hexagone.

Soutenu par BPI France

La société, présente dans un millier d'épiceries fines et sur la table de chefs français comme Anne-Sophie Pic, Thierry Mars et Pierre Hermé, mise désormais sur l'export pour réaliser l'essentiel de sa croissance. Avec un fort potentiel à la clé. Représentant déjà 25% de ses recettes qui ont atteint 11 millions d'euros en 2018, la part du chiffre d'affaires réalisé à l'international est censée doubler d'ici trois ans, afin de porter les recettes totales à 15 millions d'euros en 2021. Dans ce contexte, Kerex, qui bénéficiera pour deux ans du programme d'accélération de BPI France en Centre-Val de Loire, vient de recruter deux nouveaux responsables export.

Fondé en 1998 par Erwann et Marie de Kerros, qui en ont confié en 2018 la direction générale à Charles Edouard O'Quin, ancien patron des lampes Berger, Kerex conforte sa success-story au travers de livres et d'événements autour des épices. Ainsi, la société lancera fin juin le premier Festival international des poivres en Touraine. Un événement pour lequel ses organisateurs attendent plusieurs milliers de participants.