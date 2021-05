Pourquoi AOSOM renforce sa logistique en Centre Val de Loire

Aosom MH France, filiale français du groupe chinois de e-commerce Aosom e-commerce Inc, compte louer un quatrième site logistique en Centre-Val de Loire d'ici à la fin de l'année. La société, présidée par Emmanuel Benichou depuis 2017, a déjà ouvert en mars un nouvel entrepôt de 20.000 m2 à Mer dans le Loir et Cher. Elle a investi un million d'euros dans le réaménagement d'anciens locaux du fabricant de mobilier low cost But. Aosom, qui compte deux autres plateformes à Roncq dans les Hauts de France et à Droue sur Drouette en Eure et Loir, a ainsi doublé sa surface logistique. Cette augmentation sensible de la capacité de stockage de l'e-commerçant s'est déroulée en respectant les règles environnementales en vigueur, selon Emmanuel Benichou. Outre l'abaissement de la consommation d'électricité grâce un éclairage en LED, le site de Mer est desservi uniquement par transport ferroviaire depuis les ports de Rotterdam et du Havre. L'emballage en carton des produits d'Aosom, d'origine essentiellement asiatique, est de surcroît réduit au strict minimum. L'ouverture en Loir et Cher s'est traduite par ailleurs par le recrutement de 17 salariés, préparateurs de commandes et caristes. Aosom MH France, qui emploie désormais 80 collaborateurs, compte porter à 120 ses effectifs fin 2021.

Engouement pour l'équipement de l'habitat

Déjà en hausse depuis cinq ans, le segment de l'équipement de la maison, mais aussi du jardin, de l'animalerie et du sport, qui constitue le fonds de commerce d'Aosom MH France, est en forte accélération avec la crise sanitaire. La généralisation du télétravail constitue ainsi un booster pour l'amélioration intérieure de l'habitat. Aosom distribue d'une part ses produits en direct via son site Internet Aosom.fr. Le e-commerçant est aussi le fournisseur en BtoB de marketplaces digitales de la grande distribution (Carrefour, Leroy Merlin) et de e-commerçants généralistes comme Amazon et Cdiscount.

Conséquence de la croissance de son segment, la filiale française du e-commerçant chinois, créée en France en 2011, a doublé son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 passant de 23 millions à 47 millions d'euros. Emmanuel Benichou prévoit même de porter les recettes d'Aosom MH France à près de 100 millions d'euros cette année. Pour accompagner ce plan de croissance, le choix du Centre Val de Loire pour assurer la logistique est réfléchi. Alors les principales enseignes commerciales promettent aux clients des délais de livraison toujours plus courts, son implantation géographique, au cœur de l'Hexagone constitue un atout pour le logisticien. A ce titre, Aosom MH France envisage de faire construire un cinquième entrepôt en 2022 dans la région.