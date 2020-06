Pourquoi La Calhène est sur un tremplin ?

La surface des salles blanches sera agrandie de 40% en 2021 (Crédits : Reuters)

VENDOME (41). L’équipementier en emballages stériles pour les industries pharmaceutique et nucléaire, fondé en 1960, agrandira encore ses locaux de Vendôme en 2020 et 2021. A la clé, une activité et des résultats accrus par le Covid 19.