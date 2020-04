Tests de dépistage : ABO+ et Inovalys veulent tenir la cadence

Un millier de tests naso-pharyngés (PCR) quotidiens et la capacité de tripler ce chiffre le cas échéant. ABO +, qui regroupe 27 laboratoires en région Centre-Val de Loire (pour 323 salariés et 41 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2019), a dû sensiblement redimensionner sa plateforme de production pour répondre à la demande future. Ces tests de dépistage du Covid 19 via un écouvillon placé dans le nez étaient réservés jusqu'ici aux cas symptomatiques marqués. L'annonce le 18 avril par Édouard Philippe d'un passage à 500 000 prélèvements hebdomadaires dès le déconfinement, avait été anticipée par le groupement, lui-même partie prenante de l'ensemble Laborizon (98 sites en Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire).

À la clé, des commandes de matière première nécessaire à la réalisation des tests (réactif de détection) effectuées suffisamment en amont en Chine et aux USA. « Nous avons des consommables nous permettant de produire un million de tests virologiques et sérologiques », assure Christian Chillou, président d'ABO +. La généralisation de cette seconde catégorie de tests a posteriori, dont la fiabilité reste sujette à caution, n'est pas actée.