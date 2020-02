GoodBarber, champion mondial des applications sans code

La révolution numérique 3.0 ne semble pas déferler sur la Corse, dernière région française en matière de R&D. Dans cet écosystème fragile, GoodBarber, une entreprise insulaire implantée à Ajaccio depuis 2011, se positionne sur la haute marche du podium international des « apps builders », ces outils qui permettent de fabriquer soimême une application, sans pour autant que l'utilisateur soit un petit génie du code informatique ou n'ait recours à un développeur. L'entreprise revendique de diviser par vingt le coût de possession d'une application (dont le prix peut varier de 1 000 à 120 000 euros aujourd'hui), grâce à une « plateforme accessible dans le monde et traduite en 28 langues » .

30.000 apps publiées annuellement

C'est en surmontant les contraintes locales et physiques que GoodBarber a pu croître et afficher un chiffre d'affaires annuel de 4 millions d'euros. « Pour développer une activité informatique dans une région excentrée comme Ajaccio, il est difficilement envisageable d'adopter le modèle d'une société de service et d'ingénierie informatique (SSII). Avec l'arrivée de l'iPhone, il y a dix ans, au moment où les premières applications étaient créées justement par des...