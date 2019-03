Strasbourg : Bouygues réaménage un joyau de l'architecture impériale

Transformer un morceau du patrimoine de la période impériale en logements, en bureaux et en résidence pour les seniors. Bouygues Immobilier lance, dans le secteur sauvegardé de la Neustadt à Strasbourg, un ambitieux programme de requalification de l'ancien hôtel des postes (1896-1899). Ce bâtiment de style néo-gothique occupe une parcelle d'un hectare dans ce quartier prestigieux, conçu et aménagé à la fin du XIXe siècle, et classé en 2017 au patrimoine mondial de l'Unesco. À partir de 1880, l'administration de l'empire allemand avait décidé d'étendre les limites historiques de la ville au-delà de l'enceinte naturelle formée par l'Ill.

Une mise en vente d'exception

Le style architectural du bâtiment postal se distingue des autres édifices néo-Renaissance (bibliothèque impériale) ou néo-baroque (les anciens ministères du Reichsland) présents dans ce secteur, conçu à l'époque comme un nouveau centre politique et administratif de Strasbourg.

Dans le quartier désormais résidentiel de la Neustadt, la mise en vente d'une telle surface (20.000 mètres carrés de planchers) fait figure d'exception. Le bâtiment a été laissé vacant par les services administratifs régionaux du groupe La...