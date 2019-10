Guillaume Vassault-Houlière : profession limier

On le cueille au siège de Yes We Hack à Rouen alors que l'un de ses chasseurs de bugs (lui préfère les appeler chercheurs de vulnérabilité) vient de recevoir une coquette prime de 12.000 euros pour avoir débusqué une faille à haut risque dans le système informatique d'un gros site d'e-commerce dont il taira le nom. Confidentialité oblige.

Presque la routine pour Guillaume Vassault-Houlière. Ce jour-là, le PDG a laissé le costume du geek au vestiaire pour adopter le dress code de l'entrepreneur. « Cela fait partie des éléments qui donnent confiance », explique-t-il, presque à regret.

Pour l'avoir connu quelques années plus tôt du temps où il était directeur de la sécurité de Qwant, on comprend aisément pourquoi il a endossé le costume. Avant de devenir « Ambassador Security & Privacy » de la French Tech, ce pionnier français du hacking éthique a usé pas mal de salive pour convaincre ses interlocuteurs qu'il pouvait exister des bons samaritains « avec des valeurs » dans la communauté des hackers. Sa constance et son expertise ont fini par payer.

Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les noms de...