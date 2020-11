EN DIRECT. La relance économique vue des Hauts-de-France

Alors que le gouvernement doit dire cette semaine les modalités de la sortie progressive du confinement, les regions sont en première ligne de la relance économique en France. La Tribune donne la parole aux acteurs économiques et politiques des Haut-de-France. Avec Xavier Bertrand, president de la region et les élus du Grand Lille, ce sommet economique fait le point. Comment le secteur privé et public s'allient pour lutter contre le virus ? Comment les entreprises de la region s'organisent ?