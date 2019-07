Le génie génétique d'e-Zyvec fait de l'ADN sur mesure

Attention, le sujet est pointu.« Nous fournissons aux chercheurs biologistes de la recherche académique, de la pharmaceutique ou des biotechnologies industrielles, des outils moléculaires sophistiqués : des vecteurs d'ADN, conçus sur mesure, pour permettre de mener plus rapidement leurs projets », résume Sylvain Julien, président d'e-Zyvec et lui-même ancien chercheur au CNRS. En 2013, il travaillait sur un projet pour lequel il a tenté de créer une molécule pendant trois mois, jusqu'à ce qu'il rencontre Geoffroy de Bettignies, maître de conférences à l'université de Lille, qui invente une solution d'assemblage et réussit à créer la cellule tant espérée en seulement dix jours.

Accompagné depuis 2014 par le pôle Eurasanté, la SATT Nord pour le brevet et le soutien financier de LMI Innovation, e-Zyvec a été créé en 2016 via le transfert de technologie du monde académique. Carine Morel-de Bettignies est devenue directrice générale de la société. La cinquantaine de projets déjà menés concernent les secteurs du génie génétique, de la biotechnologie, de l'édition de génome, des vecteurs d'ADN ou de la biologie de synthèse, que ce soit pour l'étude des cellules du vivant, le soin dans...