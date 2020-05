Licenciements, faillites, télétravail : les conséquences du Covid-19 dans les Hauts-de-France

Sur près de 3.000 dirigeants interrogés entre le 5 et le 12 mai, 19% envisagent de licencier, le chiffre atteignant même 32 % dans l'hôtellerie-restauration. 63% des entreprises ont dû fermer durant le confinement, soit par contrainte, soit délibérément. 54% annoncent des problèmes de trésorerie, soit 5 points de plus que la précédente enquête. Seules 1% envisagent un arrêt définitif de leur activité.

Le chiffre d'affaires a reculé en moyenne de 51% dans les entreprises (contre 44% lors de la précédente enquête en avril), avec des secteurs encore plus touchés comme les hôtels, cafés, restaurants, le commerce de détail, les services aux particuliers, le transport logistique et la construction. Les dirigeants prévoient un retour à la normale dans 6 mois au mieux. Sauf pour certains secteurs, comme l'hôtellerie et la restauration qui tablent sur une année pour pouvoir retrouver un niveau d'activité normal.

Nouveaux modes de travail

« Selon les dirigeants, les salariés sont impatients de revenir sur leur poste de travail mais un sur deux est préoccupé par la situation économique de son entreprise », souligne l'étude. Près d'un dirigeant sur 2 envisage de maintenir tout ou partie de...