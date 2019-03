Live Tree à Lille, un campus durable et innovant

Avec sa façade surprenante, en terre cuite à reflets métalliques, le Rizomm attire les regards. Le bâtiment détonne d'autant plus qu'il est entouré d'édifices de style gothique... Situé 41, rue du Port à Lille, c'est la première construction « démonstratrice » du projet Live Tree, en réponse de l'université au vaste mouvement autour de la 3e révolution industrielle dans les Hauts-de-France. Isolation par l'extérieur, installation de brise-soleil en terre cuite, relevés et analyses des consommations, gestion technique du bâtiment, LED, ventilation mais aussi centrale voltaïque : tout a été pensé pour diviser les consommations d'énergies et ainsi éviter le rejet de tonnes de CO2 dans l'atmosphère.

D'autres bâtiments démonstrateurs vont suivre pour atteindre l'objectif zéro carbone de l'université. Et notamment l'Usine du futur au sein de la grande école d'ingénieurs HEI. L'idée est non seulement d'être autonome en énergie mais aussi de redistribuer l'excédent dans les bâtisses alentour, en plus de proposer des bornes de recharges électriques.

Mobilité verte et jardins intérieurs

Sauf que ces expérimentations doivent aujourd'hui faire face à un casse-tête juridique, notamment...