Nord : une péniche pour réfléchir au design de la mobilité transfrontalière

Apporter des réponses à des problématiques de terrain relevées sur la zone transfrontalière, afin de répondre à des questions de mobilité, d'aide à la personne, d'alimentation saine et d'aménagement pertinent de l'espace public : tels sont les objectifs de la toute nouvelle Péniche des designers publics. « Nous avons choisi les thèmes de l'accessibilité et de la mobilité pour les personnes à mobilité réduite, en situation de handicap, âgées mais également éloignées des grands axes de communication », explique Cyrille Candas, designeuse cofondatrice du mouvement avec



Muriel Bertrand et Yves Hocquet. La péniche symbolise à elle seule l'itinérance, la mobilité douce, la proximité et aussi le temps du questionnement. Le projet est né dans le cadre du programme européen Interreg Tripod-II, qui avait invité les designers de l'Eurométropole à imaginer et à conceptualiser un projet dans la perspective de Lille Métropole 2020 Capitale mondiale du design (dont le lancement est prévu le 6 décembre prochain). D'où la dimension volontairement transfrontalière de l'action, avec un parcours en France, en Wallonie francophone et en Vlaanderen, les Flandres flamandes.

Diagnostic et construction

«...