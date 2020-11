Alland & Robert mise sur les super pouvoirs de la gomme d’acacia

Vous en consommez probablement tous les jours sous l'appellation de E414 dans des yaourts, des boissons gazeuses, des médicaments et jusque dans le toner des imprimantes dont elle stabilise l'encre.

Connue depuis l'Egypte ancienne où elle était utilisée pour emmailloter les momies du fait de ses vertus adhésives, la gomme d'acacia parfois dénommée gomme arabique s'est depuis longtemps imposée chez les fabricants de soda et de confiseries, ses premiers acheteurs. Ils raffolent de cet adjuvant qui, une fois transformé en poudre, empêche le sucre de cristalliser et les corps gras de s'accumuler en surface. Ils ne sont plus les seuls.

Alors que les agents de synthèse se trouvent dans le viseur des autorités sanitaires, les pouvoirs magiques de...