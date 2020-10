Dix choses à savoir sur Nicolas Mayer Rossignol, maire et président de la métropole de Rouen

Nicolas Mayer Rossignol. (Crédits : Mairie de Rouen)

Beaucoup de français l’ont découvert, il y a peu, lorsqu’il a proposé de remplacer une statue de Napoléon par une autre de Gisèle Halimi. Mais on aurait tort de voir en lui un polémiste. Entré en politique grâce à Laurent Fabius, ce quadra à la tête bien faite mise sur le care et le vert pour que Rouen, qui vit cachée dans l’ombre portée de Paris, le dispute à Rennes ou Nantes sur la scène nationale. Et il ne lambine pas.