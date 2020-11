Eolien offshore  : les élus normands lancent une bouteille à la mer

Après plus de douze ans de stop and go, le décollage est proche. D'ici quelques mois, les premières éoliennes marines sortiront des flots au large de Saint Nazaire, marquant les débuts de l'Hexagone dans l'une des spécialités reine de la transition énergétique. Sonnez tambours, résonnez trompettes ? Pas tout à fait. Bien que l'horizon se dégage, les acteurs de la filière restent sur leur faim. Pour eux, la France ne va ni assez vite, ni assez fort pour espérer saturer durablement les sites industriels présents ou futurs.

" La PPE (programmation pluriannuelle de l'énergie ndlr) fixe un objectif maximum de 6,2...