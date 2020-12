Finrêka  : un fil d’Ariane dans le labyrinthe des aides publiques

« Le projet part du constat qu'il existe un trou dans la raquette entre le guichet de la CCI et le conseiller BPI dans le premier cycle de financement, au moment où les entreprises n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un consultant », explique Gaylord Delarche, responsable opérationnel. (Crédits : DR)

Entre les échelons nationaux, régionaux et locaux, difficile pour qui ne maitrise pas les codes de trouver son chemin dans le maquis de plus en plus touffu des financements institutionnels. En réponse, une société rouennaise a mis au point un moteur de recherche nommé Finrêka qui permet à une entreprise de savoir à quelle(s) aide(s), elle est éligible quelle que soit sa taille, son âge, son secteur d’activité et sa localisation. Utile en ces temps de vaches maigres.