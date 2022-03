L'IGPN, la police des polices, va migrer de Paris au Havre : la « dé-métropolisation » des administrations se poursuit

La place Beauvau ouvre le bal du nouveau mouvement de « dé-métropolisation » des administrations centrales de l'Etat promis par le Premier ministre en juillet dernier à Vesoul. Entre aujourd'hui et 2026, une vingtaine de services du ministère de l'intérieur -représentant quelque 1.500 fonctionnaires - vont quitter l'Ile-de-France pour être relocalisés dans autant de villes-moyennes. Les heureuses élues ont été sélectionnées en fonction d'une grille de critères incluant « le cadre de vie, l'offre immobilière et la mobilisation locale autour du projet », indique le ministère.

Objectif affiché par le gouvernement : « renforcer la proximité de l'État avec les Français, offrir une opportunité pour les villes qui accueilleront ces nouveaux emplois et répondre à l'aspiration de nombreux agents de l'État de travailler dans un autre cadre de vie ».

Le Havre est, avec Montpellier et Angers*, l'une des trois grandes gagnantes de cette vague de déconcentration. C'est vers elle que migrera l'un des plus gros bataillons d'agents. En 2025, la ville normande accueillera le siège de la très redoutée Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) plus connue du grand public sous le nom de « police des polices ». Les 145 fonctionnaires de l'IGPN y poseront leurs valises « après une phase de travaux » dans l'un des lieux proposés par les services municipaux. « Des négociations vont s'ouvrir avec le ministère de l'Intérieur pour déterminer le mieux adapté » précise-t-on à l'Hôtel de Ville.

Le maire applaudit

L'arrivée programmée de ces nouveaux habitants est du pain béni pour la plus grande sous-préfecture de France en butte à une déprise démographique quasi continue depuis plusieurs années, malgré un léger rebond dans la période récente. Edouard Philippe s'est d'ailleurs empressé de réagir à l'annonce de la place Beauvau. « Cela démontre une nouvelle fois le dynamisme du Havre. Nos efforts pour en faire une métropole attractive s'avèrent payants » salue-t-il dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que Gérald Darmanin choisit de domicilier l'un des services de son ministère dans la cité chère au cœur de son ami, Edouard Philippe. Il y a deux ans déjà, Le Havre avait hérité du siège de la jeune mais prestigieuse Direction Nationale garde-côtes des douanes (DNGCD) : la structure tutelle des 800 marins et aviateurs chargés de contrôler les frontières françaises. Fort de 65 collaborateurs, l'état-major de la DNGCD a emménagé dans l'estuaire à l'été 2019 avec pour missions principales la lutte contre la contrebande et les grands trafics, et le respect de la législation fiscale.

Notons que Le Havre n'est pas la seule ville normande concernée par ce mouvement de « déparisianisation ». A quelques kilomètres de là, Vernon, fief du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, a été choisie pour abriter en 2025 le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (alias Cossen) et ses 75 collaborateurs.

* Montpellier hérite de la Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale (227 postes de travail), Angers du Service national d'enquêtes administratives de sécurité (190 postes).