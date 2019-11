Asics inaugure sa plateforme logistique Europe du Sud

La nouvelle base logistique Europe du Sud du japonais Asics a été inaugurée le 10 octobre, à Garons, près de l'aéroport de Nîmes et à proximité de l'A54 et de l'A9. L'entrepôt de 18.000 mètres carrés, très automatisé, emploie 140 personnes (jusqu'à 200 en saison). L'installation a pu se faire rapidement, car le quatrième équipementier sportif mondial, leader dans le secteur du running, a repris une plateforme logistique laissée vacante par Auchan.

Un investissement de 11,3 millions d'euros, dont 10 % d'aides publiques, a été nécessaire au groupe pour mettre en place la base logistique. Au moment du choix d'implantation, l'est de la région Occitanie était en concurrence avec le nord de l'Espagne, mais Asics se dit aujourd'hui satisfait qu'une solution ait été trouvée à proximité de son siège français montpelliérain.

« L'Occitanie se trouve à un carrefour stratégique qui permet d'adresser la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord, commente Robert Vermin, directeur administratif et financier de l'équipementier pour les zones Europe, Afrique et Moyen-Orient. Ce nouvel emplacement s'avère très bien connecté aux réseaux routiers, portuaires et aéroportuaires. »

