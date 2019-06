Airbus Nantes fait germer l'intrapreneuriat

« Vous verrez des trucs que vous ne verrez pas à Station F... Ici, ça sent la graisse ! », prévient Frédéric Camy-Peyret, président de la startup Akryvia, hébergée par l'incubateur Centrale Audencia Ensa, à Nantes. Derrière la lourde porte coupe-feu du laboratoire émerge une technologie de rupture pour la découpe des métaux. Basée sur l'intensification des plasmas thermiques, celle-ci offrira « la précision du laser au coût du plasma ». Deux fois plus précise, quatre fois moins chère qu'un laser, la technologie diminuerait les coûts de production de 30% à 50% et serait beaucoup moins énergivore (- 60%). Un brevet est déposé.

« Ce dont je rêve, c'est qu'une idée née ici dans une startup finisse par atterrir dans nos usines », esquisse François Paynot, directeur d'Airbus Nantes, qui, aux côtés de Michel Sesques, président d'Airbus Developpement, vient de signer une convention de coopération avec l'incubateur de l'École Centrale.

Un nid où coexistent une trentaine de startups plus ou moins mûres. Une dizaine y entrent chaque année, autant en sortent pour voler de leurs propres ailes. Au total, l'avionneur a mis 100.000 euros sur la table, sous forme de prêts participatifs pouvant...