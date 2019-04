Anne-Charlotte Fredenucci fait décoller Ametra à l'international

Sur scène, devant un parterre de futurs entrepreneurs, vêtue d'un complet gris, pin's de la French Fab à la boutonnière, Anne-Charlotte Fredenucci se fend d'un : « J'ai eu le coup de foudre pour l'industrie ! » De fait, lorsque son père, PDG du groupe Deroure, lui propose de reprendre les rênes du groupe familial, industriel dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense, elle n'y songeait même pas. Et pour cause : « J'ai grandi dans un univers où j'entendais continuellement que si j'avais eu un frère... ». Et puis, un jour : « Soit tu reprends, soit on vend ! », expose le père, alors que l'entreprise bat de l'aile.

Diplômée de l'Essec, passée par l'Australie, Paris (Bain & Company) et Londres (Web Viant), où elle distille ses conseils, Anne-Charlotte cultive une certaine frustration. « Une fois que tu as livré ton pack de slides, c'est fini ! », déplore-t-elle. Pour aller plus loin, elle dit banco à son père. « Je ressentais une forme d'obligation morale à apporter la sécurité de l'emploi et à assurer la continuité familiale », dit-elle. En deux ans, elle sort l'entreprise de l'ornière d'une procédure de sauvegarde, et réussit même la meilleure année du groupe, fondé...