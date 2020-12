Cedreo veut être une entreprise saine dans un monde sain

Sans la Covid, il aurait déjà posé ses valises à Atlanta. « Pour réduire mon impact carbone sur la planète », explique Mickaël Keromnes, entrepreneur nantais, fondateur de la start-up Cedreo, en 2005, devenue éditeur du logiciel d'architecture 3D en Saas, en cours de développement à l'international. « Nous avons implanté une filiale américaine à Atlanta pendant le premier confinement, avons recruté deux personnes sur place, une troisième est en cours et dès que possible je m'y installerai en famille pour limiter les allers-retours en avion », explique le fondateur de Cedreo, qui vient tout juste de créer une deuxième filiale à Munich et de recruter une personne sur place. « L'intérêt de l'international, et notamment des Etats-Unis, c'est le taux de conversion. Le marché est vingt fois plus gros qu'en France. Malgré des systèmes métriques différents, peu d'adaptation sont nécessaires. Une maison américaine ressemble beaucoup à une maison française », indique le dirigeant de Cedreo, éditeur d'une solution logicielle de simulation en 3D destinée à la construction de maisons individuelles.

La modélisation d'une maison en 3D en moins d'une heure

Créée en 2005 pour démocratiser la simulation 3 D dans les...