Contrôle d'accès sans fil : Cogelec veut s'ouvrir les portes de l'Europe

La dernière innovation de Cogelec s'appelle Kibolt. Cette clé intelligente et universelle, composée d'un cylindre électromécanique, contrôlable sur le web veut faire disparaître les serrures traditionnelles dans les petits collectifs. « Elle permet d'ouvrir tous les communs, le hall d'entrée, le parking, le local vélo... Nous n'allons pas vers la serrurerie mais restons dans la gestion de l'habitat », explique Roger Leclerc, PDG de la société Cogelec, devenue le leader français du contrôle d'accès et de l'interphonie sans fil, grâce à une politique d'innovation et d'investissements volontaristes.

La Bourse : un outil de croissance

En 2003, déjà, l'entreprise, leader dans la fourniture de badge d'accès Vigik (labelisé par La Poste pour permettre aux facteurs d'entrer), innove avec un modèle économique en rupture avec le marché pour élargir son offre. Elle lance Intratone, une gamme d'interphones sans fil qui fonctionnent via le réseau GSM. « Pour percer, il nous fallait une technologie de rupture », justifie-t-il. Quand d'autres commercialisent des équipements à 150 à 300 euros, Cogelec propose des abonnements téléphoniques mensuels à 20 euros ou 30 euros par immeuble. Un euro...