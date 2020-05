Covid-19 : Eurofins prêt à tester les surfaces dans les entreprises

C'est une autre guerre et une autre course contre la montre. Spécialisé dans la détection et l'analyse de risques microbiologiques et chimiques dans l'alimentation et l'environnement, le groupe Eurofins Scientifics (un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en 2019), engagé dans la mise au point des tests de détection du Covid-19 pour l'humain, lance, cette fois, la commercialisation de tests pour détecter la présence de virus SARS-CoV-2 sur des surfaces non alimentaires. Autrement dit des poignées de portes, de fenêtres, des objets de manutention...« Partout où les mains ont pu transmettre du virus. Sur du plastique, de l'acier, du verre, du carton... à partir du moment où la surface est rigide, des prélèvements peuvent être effectués», explique Paul Louis Cordier, responsable du pôle Audit & Consulting, en charge de la commercialisation de sa « Solution de détection du SARS-CoV-2 », au sein de la division Alimentaire d'Eurofins.

Une semaine après son lancement, le laboratoire aurait reçu des dizaines de demandes en provenance d'entreprises agroalimentaires, du secteur de l'hôtellerie, de la grande distribution, de chaines de restauration, des acteurs de la restauration...