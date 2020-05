Covid-19 : la biotech nantaise Ose Immunotherapeutics sur la piste d’un vaccin préventif

C'est une question de stratégie. Alors que 90% des programmes de recherche engagés dans le monde pour lutter contre le Covid-19 portent sur les anticorps pour stimuler le système immunitaire, la biotech nantaise Ose Immunotherapeutics mise sur les lymphocytes T. « Couramment, face à ce type de virus, les épidémiologistes pensent anticorps. Ça marche.... Parfois, ça ne marche pas. Notamment sur les virus respiratoires où, pire, ils peuvent aggraver la maladie. Ce fût le cas sur le SARS CoV en 2003 lors des essais menés sur l'homme et l'animal. C'est pourquoi nous n'avons pas de vaccins aujourd'hui. C'est ce qui m'a alerté il y a un mois et demi. Nous devions essayer quelque chose de différent. Parce que si la maladie continue de s'aggraver malgré le développement d'anticorps, on sera content d'avoir une alternative », explique Nicolas Poirier, directeur scientifique d'Ose Immunotherapeutics, société nantaise de biotechnologie de quarante personnes, spécialisée dans les immunothérapies innovantes en oncologie, cotée depuis 2015 sur le marché Euronext.

Constitué en grande partie d'immunologistes issus de la transplantation, l'équipe de la biotech nantaise fonctionne avec un...