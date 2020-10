E-Neo s’engage sur les poids lourds retrofités à l’hydrogène

En mai prochain, e-Neo fournira le premier poids lourd propulsé à l'hydrogène pour livrer les premiers kilos d'hydrogène vert produits, non loin de là, par la start-up Lhyfe dont l'exploitation opérationnelle est prévue au printemps prochain. Un DAF de 44 tonnes appartenant au transporteur Gariou. « Suivra, le mois suivant, un Scania pour les transports Derocq, et vraisemblablement au cours de l'été un autobus, rétrofité à l'hydrogène », explique Jérémy Cantin, dirigeant de Brouzils Auto, aux Brouzils (85) et fondateur de e-Neo, devenu le premier centre de rétrofit de poids lourds en France.

Tout commence en 2015 avec la rénovation et l'électrification d'une VW Coccinelle, dévoilée lors du Vendée Energie Tour de 2017, et mise en avant lors du Mondial de l'auto de 2018. «En plein Dieselgate, nous nous posions beaucoup de questions sur l'avenir de notre métier », se souvient le garagiste Jérémy Cantin, sollicité par des transporteurs locaux. « C'est bien ce que tu as fait sur la Cox, mais si tu pouvais réfléchir à nos véhicules qui consomment beaucoup de carburant ?», suggèrent-ils. Le mécano fonde e-Neo en 2019, et fait entrer les six salariés du garage dans le capital de la start-up. « Pour qu'ils profitent pleinement de l'aventure », indique Jérémy Cantin. Une première réalisation est remarquée avec la participation de deux buggys électriques sur l'édition 2019 du rallye Aicha des Gazelles. « En juin dernier, nous avons fait rouler, en dehors des...