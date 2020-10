En plein Covid, la blockchain d’O°Code profite du besoin d'authentification

Sollicitée au printemps dernier par le Ministère de la transition écologique et la Fédération des Usagers de la Bicyclette, pour déployer et sécuriser la plateforme « Coupdepoucevelo.fr » lancée par le gouvernement, la start-up nantaise O°Code vient d'intégrer la Fédération des Tiers de Confiance du Numérique (FNTC). Une adhésion auscultée à la loupe où le caractère innovant de la blockchain privée a convaincu. « C'est le fruit d'un audit mené à l'issue d'un long parcours de normalisation de la technologie et une reconnaissance, en tant que nouvel acteur, que d'intégrer un cercle d'une cinquantaine d'entreprises où figurent YouSign, Voxaly, Docaposte, l'Imprimerie Nationale, la Chambre Nationale des Commissaires de Justice, ou encore de certaines banques. Mais ce n'est qu'une étape... », précise Vincent Roux, co-fondateur d'O°Code, à l'origine d'une solution d'identification et de protection numérique des biens, des documents et des personnes pour permettre une authentification irréfutable, une traçabilité collaborative associées à une haute sécurité des données.