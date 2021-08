La plateforme conversationnelle iAdvize investit dans le « Live Shopping »

Plus démocratisé en Asie où, comme en Chine, il a représenté 10% des ventes du e-commerce (171 milliards de dollars (1) en 2020) et enregistré une croissance de 280% l'an dernier, le « Live Shopping », encore peu pratiqué dans l'Hexagone, arrive en France et en Europe. Spécialisée dans l'expérience client et le commerce conversationnel, la startup nantaise iAdvize vient de faire l'acquisition de la jeune pousse nantaise Aploze, considérée comme l'une des pionnières de ce nouveau mode de vente. «Après avoir maitrisé la technologie, nous étions à un stade où pour accélérer nous devions choisir entre la levée de fonds ou l'intégration... On a préféré avoir les bonnes compétences », justifie Benoit Cizeron, Ceo et l'un des trois co-fondateurs d'Aploze en juin 2020, qui ont rejoint le staff d'iAdvize pour y développer le « Live Shopping ».

Revaloriser l'expérience client

Assimilable au télé-achat, « c'est une technique de vente en ligne qui permet aux utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes d'acheter en direct des produits présentés par un influenceur ou un vendeur dans une vidéo diffusée en streaming. Et au client d'interagir avec lui et d'avoir des réponses en temps réel », explique Julien Hervouet, président et co-fondateur d'iAdvize, devenu en une dizaine d'années, le leader européen du commerce conversationnel, intervenant pour plus de 2.000 marques (Samsung, l'Oreal...) dans une centaine de pays. « Le live stream n'est pas juste un nouveau canal de vente, c'est le moyen de revaloriser l'expérience client et de créer un nouveau business modèle, à l'instar des offres de téléconsultation dans le secteur de la santé dont l'utilisation a explosé au cours de la crise sanitaire », observe Benoit Cizeron, qui a déployé sa solution chez Philips, aux Galeries Lafayette, chez Marie-Claire, Unify TF1.... Selon ces professionnels, le Live Shopping séduirait particulièrement les Millenials et la génération Z, habitués à l'utilisation de messages interactifs dans leur routine d'achats en ligne.

Une place à prendre pour les marques sur le marché européen

Depuis le début de la pandémie, iAdvize, dont la vocation est de rendre les marques conversationnelles, a vu le volume de ses « conversations » croître de 100% en un an an -contre 30% à 35% auparavant- en raison de la transformation de la société, de l'évolution des modes de consommation, de la montée en puissance de la vidéo et de la digitalisation des entreprises. « Beaucoup de nos clients nous interrogeaient sur le Live shopping. Faute de pouvoir organiser des déplacements, les marques ont voulu recréer l'expérience utilisateur en boutique ou réévénementialiser des lancements de produits, de services, etc. mais c'était une expertise que nous n'avions pas. Or, dans ce domaine, une place est à prendre pour les marques sur le marché européen et français », constate Julien Hervouet. Le marché mondial du live shopping, où iAdvize recense 300 concurrents dont 5 en Europe, est estimé à 423 milliards de dollars en 2022. Alors plutôt que de perdre du temps dans le développement d'une techno, six ans après avoir fait l'acquisition de Bringr pour mieux qualifier les démarches en provenance des réseaux sociaux, iAdvize a fait le choix d'une seconde opération de croissance externe.

Comme au début d'iAdvize

Cohérente avec les métiers du spécialiste du commerce conversationnel (Chatbot live, IA, et sa communauté d'experts Ibbü), la démarche de Live Shopping, pilotée par les trois co-fondateurs d'Aploze, Benoit Cizeron (VP), Antoine Mourgues et Kevin Boudot, sera siglée Aploze by iAdvize. Accessible dès aujourd'hui pour les marques, la solution devrait être accompagnée de plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement pour iAdvize. L'effectif devrait rapidement s'enrichir de développeurs pour atteindre une dizaine de personnes et accompagner le potentiel. « On retrouve les modèles des débuts d'iAdvize, mentionne Julien Hervouet. Quand le e-commerce traditionnel convertit 1% à 2% des visiteurs en acheteurs, la conversation, soutenue par l'IA, les chabots et notre communauté de 50.000 experts a permis d'atteindre un taux de conversion de plus de 20%. La tendance est la même avec le Live Shopping, qui va s'appuyer sur les experts de notre communauté », esquisse le président d'iAdvize.

Les leviers de croissance sont aux Etats-Unis

D'ici cinq ans, il compte réaliser 30% à 50% des ventes grâce à ce nouveau canal. Notamment grâce aux 18-34 ans dont 88% seraient, selon l'entreprise américaine Forrester, intéressés par cette nouvelle forme de commerce. « Le Live shopping intéresse tout type de secteur. La mode, la beauté, l'électronique, le numérique, l'automobile...Tout ce qui se vend, qui nécessite d'être montré et démontré peut y avoir recours. Même les médias, comme TF1 ou Marie-Claire y ont recours». Un secteur où iAdvize, jusque-là absent, va faire son entrée.

Pour iAdvize (180 personnes), présente à Nantes, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, labellisée en 2019, Next40, comme l'une des quarante startups françaises d'envergure mondiale, c'est aux Etats-Unis que se situent les vrais relais de croissance. Là où, depuis la pandémie, avec une équipe d'une trentaine de personnes, elle enregistre une croissance de +250% et porte tous ces espoirs de conquête.

(1) Source McKinsey