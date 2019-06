Le Hellfest enfle à un rythme d'enfer : les raisons de son succès

170 concerts, 70.000 festivaliers, 64 nationalités, 1,5 million de verres de bière, plus de 1.200 journalistes accrédités... En 14 ans, le Hellfest, rendez-vous des amateurs de rock (metal) et de musiques extrêmes, est devenu un véritable événement. « On ne vient pas écouter Kiss au Hellfest, on vient au Hellfest pour écouter Kiss », résume d'un trait Ben Barbaud, fondateur et président de l'association Hellfest Productions, qui revendique le titre de plus important festival de musique metal en Europe.

Cette année, le budget atteint 25 millions d'euros. À titre de comparaison, celui des Vieilles Charrues (Carhaix) s'élève à 17 millions d'euros, celui des Eurockéennes (Belfort) à presque moitié moins. Certes, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, gros pourvoyeurs de metalleux, ont aussi leur rassemblement, mais le Hellfest cultive l'insolence d'écouler ses places (55.000 pass trois jours) en 30 minutes avant même que ne soit divulguée et, surtout, établie la programmation. Du jamais vu.

« Ce jour-là, on a eu 50.000 connexions et 25.000 transactions. Autrement dit, on aurait pu organiser un deuxième festival », observe Ben Barbaud.

Impossible sans des terrains supplémentaires, sans...