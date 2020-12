La plateforme d’intérim coopérative Ettic professionnalise les acteurs du médico-social

Un peu plus d'un an après son lancement dans Pays de la Loire, la première plateforme d'intérim coopérative du secteur médico-social ETTIC vient de sortir des frontières régionales avec la signature d'un contrat avec une association du Loir-et-cher. Déjà, des associations nationales lui font du pied pour la rejoindre ou dupliquer un modèle inédit imaginé au lendemain d'une learning expédition organisée au sein de la Care Factory, à Nantes. « La particularité du secteur médico-social, c'est d'apporter un service H24, sept jours sur sept, et d'avoir un recours massif au remplacement pour des contrats allant de 2 heures à 18 mois, généralement destiné à faire face à une urgence. Or, cette accumulation de contrats n'est socialement pas idéale, loin de nos valeurs et chronophage pour les structures associatives», détaille, alors, Marc Marahdour, l'ex-directeur général de l'association Adapei44, spécialisée dans l'accompagnement des personnes déficientes mentales, (1.650 salariés permanents), à l'origine de cette démarche.

Face à cette problématique, Muriel Darniche, fondatrice de la startup nantaise Team Officine, spécialisée dans le recrutement de pharmaciens, accepte d'apporter un regard extérieur et de relever le défi. «On a mis en évidence un manque de communication, des surcoûts, des problèmes d'organisation et...