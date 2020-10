Pays de la Loire : une feuille de route « hydrogène » tournée vers le maritime et le fluvial

L'objectif, c'est de faire émerger une « Pays de la Loire hydrogène vallée » à l'horizon 2030. Initialement prévue le 20 mars dernier, reportée au cours de l'été en raison de la crise sanitaire, la feuille de route régionale « Hydrogène », déclinée du plan pour la transition énergétique élaboré en 2016 a été adoptée les 9 et 10 juillet dernier. A la clé, une enveloppe de 100 millions d'euros sur 10 ans, votée pour accompagner les projets en cours et faire émerger une filière hydrogène sur le territoire ligérien : avec l'ambition de positionner les acteurs ligériens parmi les premiers dans la production d'un hydrogène renouvelable. « Un montant dans la fourchette des investissements programmés dans les feuilles de route annoncées en Bourgogne-Franche Comté (90 millions d'euros) ou l'Occitanie avec 100 millions d'euros aussi, alors que d'autres, comme PACA, l'Ile de France ou la Normandie, privilégient des aides à la mobilité», observe Luc Bodineau, coordinateur du Programme H2 à l'Ademe. « Contrairement aux régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, nous n'avions pas de grands groupes industriels engagés sur l'hydrogène sur lesquels nous appuyer, alors nous avons à faire le choix de miser sur les réseaux intelligents (Smartgrid) et le stockage de l'hydrogène. Et depuis 2019, nous avons cherché à faire émerger un collectif d'une centaine d'acteurs, des start-ups aux grands groupes, en passant par les centres de recherche, l'Université, les Technocampus, les porteurs de projets... Ce qui va nous permettre de répondre aux appels...